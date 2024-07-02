Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений

Венесуэла вновь начнёт прямые переговоры с США для восстановления отношений между двумя странами. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своей программе на телеканале Venezolana de Televisión под названием «С Мадуро Плюс».
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