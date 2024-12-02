В Новосибирской области увеличат число электричек на востребованных маршрутах

Самым большим спросом у пассажиров пользуются поезда из Бердска и до Барабинска.С середины декабря в Новосибирской области вырастет число пригородных электричек на двух самых востребованных у населения направлениях.
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