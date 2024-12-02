Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Актуально💯Braih rot не только в интернете, к сожалению😅во власти, на ТВ....тд тдОксфордский униве...
  • Людмила ивановна
    В ЕС давно уже нет умных, грамотных политиков. Одни шалавы с помойки. Вот недавно Каю в мусорном баке нашли, отмыли, ...Бербок в своём ре...
  • Влад Бонд
    Да все просто в этом диком капитализме- нет бабла, то тебя нигде не покажут и талант твой закопают. А бездарные блохе...Куда пропала Дина...

В Новосибирской области увеличат число электричек на востребованных маршрутах

В Новосибирской области увеличат число электричек на востребованных маршрутах

Самым большим спросом у пассажиров пользуются поезда из Бердска и до Барабинска.С середины декабря в Новосибирской области вырастет число пригородных электричек на двух самых востребованных у населения направлениях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх