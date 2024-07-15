Трамп объяснил чудом промах стрелка при покушении

Бывший американский лидер и претендент в кандидаты на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что он действительно мог умереть при попытке покушения на митинге в штате Пенсильвания, «но произошло чудо».
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