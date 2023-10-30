Воробьев: в городах Подмосковья вновь проверят готовность коммунальщиков к зиме

В некоторых городах Московской области еще раз проверят готовность коммунальной техники к зиме. Это произойдет во время очередной репетиции, рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.
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