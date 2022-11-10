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Четыре представительницы Казахстана вышли в финал Чемпионата Азии по боксу

В Аммане прошли полуфиналы женской части Чемпионата Азии по боксу 2022, по итогам которых в финал прошли 4 казахстанки.

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