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Эмиль Иверсен: «На Олимпиаде было паршиво, и за свою форму я должен «поблагодарить» только себя»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал свое выступление на Олимпиаде в Пекине. На прошедших Играх спортсмен выступил только в одной гонке – эстафете, где взял серебро в составе сборной Норвегии.

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