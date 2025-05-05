«Зенит» может получить штраф за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес Дзюбы

Об этом сообщил Артур Григорьянц Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал РИА Новости, что КДК РФС рассмотрит кричалки фанатов «Зенита» в адрес экс-форварда команды Артема Дзюбы во время матча против московского ЦСКА.