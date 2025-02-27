Иран представил новый изотоп для борьбы с раком

Иранские ученые представили новый изотоп теллура-130, который является основным компонентом для производства радиофармацевтического препарата йод-131, успешно применяющегося в терапии рака щитовидной железы.
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