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Лyкaшeнко о хоккее в Бeлaрycи: «Позорище! Вы стали безобразно играть! Национальные виды спорта – футбол и хоккей»

Президент Беларуси считает, что в стране стали безобразно играть в хоккей. Александр Лукашенко прокомментировал состояние дел в этом виде спорта.

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