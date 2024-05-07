Бойцы Народной Кибер Армии: из хакеров в кибер-воины России

Не так давно стало известно что основатель самой известной группировки хактивистов в РФ KillMilk решил объединится с Народной Кибер Армий России, с которой читатели «Аргументов недели» имели возможность недавно познакомиться.
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