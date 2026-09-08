ВСУ убили мирных жителей Крыма

Мирные жители убиты ударом ВСУ в Крыму. О новом военном преступлении врага сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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