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Роман Ротенберг: «СКА собрал сильнейшую команду в КХЛ вместе с «Газпромом». Спасибо Миллеру за поддержку команды и развитие хоккея в стране»

«ПАО «Газпром» строит объекты по всей России, благодаря компании детишки играют в хоккей, хоккей развивается по всей стране.

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