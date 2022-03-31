Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

В ЯНАО за трудоустройство молодёжи работодатели смогут получить финансовую поддержку

В ЯНАО за трудоустройство молодёжи работодатели смогут получить финансовую поддержку

Узнали, кто может претендовать на субсидию и кому помогут найти работу. Сделать трудоустройство молодежи более выгодной призвана финансовая поддержка, на которую могут претендовать юридические лица, предприниматели и некоммерческие организации.

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