В ЯНАО за трудоустройство молодёжи работодатели смогут получить финансовую поддержку

Узнали, кто может претендовать на субсидию и кому помогут найти работу. Сделать трудоустройство молодежи более выгодной призвана финансовая поддержка, на которую могут претендовать юридические лица, предприниматели и некоммерческие организации.
Узнали, кто может претендовать на субсидию и кому помогут найти работу. Сделать трудоустройство молодежи более выгодной призвана финансовая поддержка, на которую могут претендовать юридические лица, предприниматели и некоммерческие организации.
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