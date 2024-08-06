❗️ В Севастополе в районе горы Кара-Коба пиротехники МЧС будут проводить плановые взрывные работы Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, они будут проходить с 10:00 до 17:00.
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❗️ В Севастополе в районе горы Кара-Коба пиротехники МЧС будут проводить плановые взрывные работы Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, они будут проходить с 10:00 до 17:00.