Путин: бюджет России в августе свели с профицитом в 606 миллиардов

Федеральный бюджет России в августе исполнен с профицитом в 606 миллиардов рублей. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, его слова привел ТАСС .
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