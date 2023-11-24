Москва побила рекорд крайне низкого атмосферного давления 50-летней давности

Синоптики зафиксировали в Москве предельно низкий уровень атмосферного давления. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, утром 24 ноября давление в столице упало до отметки в 719 мм рт.
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