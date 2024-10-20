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В Сириусе стартовал первый конгресс БРИКС по экологии и изменению климата

В Сириусе стартовал первый конгресс БРИКС по экологии и изменению климата

Конгресс объединил 400 экспертов из России, Индии, Бразилии, Ирана и Эфиопии.В Сириусе 20-21 октября проходит научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам экологии и изменения климата.

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