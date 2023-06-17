Будут ли гореть «Меркавы» в степях Украины?

Информация о том, что Израиль снимает с хранения более 200 танков Merkava Mk.2 и Mk.3, которые «будут проданы в две зарубежные страны, в том числе в одну европейскую страну», уже волнует умы по полной программе.
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