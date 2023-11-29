Эксперты обнаружили живых паразитов в сахалинской красной икре

Это один из самых масштабных случаев в этом году, произошедших в преддверии зимних праздников. В результате лабораторных исследований в продукции трёх производителей красной икры на Сахалине были выявлены живые личинки.
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