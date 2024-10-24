Комментарии добрых русских людей. Нет предела чекистской мерзости! ЧадЪ кутежа и потоки обжигающей правдыЪ в свете инициативы иноагента "Дождя" набирают обороты.
Казань... БРИКС... Дождь... или... "Внимание, мы ищем лайно!"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... особенно интересно, что в Казани штрафуют на целых 200 гривен...
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6 час.
Нина Ясонова
И не только штрафы у нас в Казани исчисляются в украинских гривнях, но и по ходу действует хохлядский- хохложопый административный кодекс....😆😅😂 Как надоели эти тупоголовые украинские фэйки... Просроченный их президент "Зи" от наркоты и вранья весь пожелтел, эти фэйковые существа, по ходу пережрали сало и перепили горилку, что позабыли где в ходу идут гривни.... Такие страшилки о моём городе понаписали, что просто-напросто "Вий" по Гоголю Н., написанный в далёкие времена у них в Украине, просто отдыхает... Одним словом "Сказочники"...!!!
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4 час.
Ринат Ахметуллин
Хохлоублюдкифашисты вместе с вонючим дождем изошли на дерьмо, вот как их корежит то...
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3 час.
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