Казань... БРИКС... Дождь... или... "Внимание, мы ищем лайно!"

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... особенно интересно, что в Казани штрафуют на целых 200 гривен...
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6 час.
Нина Ясонова
И не только штрафы у нас в Казани исчисляются в украинских гривнях, но и по ходу действует хохлядский- хохложопый административный кодекс....😆😅😂 Как надоели эти тупоголовые украинские фэйки... Просроченный их президент &quot;Зи&quot; от наркоты и вранья весь пожелтел, эти фэйковые существа, по ходу пережрали сало и перепили горилку, что позабыли где в ходу идут гривни.... Такие страшилки о моём городе понаписали, что просто-напросто &quot;Вий&quot; по Гоголю Н., написанный в далёкие времена у них в Украине, просто отдыхает... Одним словом  &quot;Сказочники&quot;...!!!
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4 час.
Ринат Ахметуллин
Хохлоублюдкифашисты вместе с вонючим дождем изошли на дерьмо, вот как их корежит то...
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3 час.

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