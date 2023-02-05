Позитив для оптимистов

3 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Щербаков
    Такой пример должны и наши депутаты принять по всей РФ.Но маловереться на одни обсуждения уйдут годы.Остатки роскоши у...
  • Володя Щербаков
    Это что по статейке получается.Снова на шею брать этих халявщиков.Нет уж нет умерла так умерла пусть от Ес объедки по...Добро пожаловать ...
  • Вячеслав Белослюдов
    Ну да, всё верно! Только вот табличка ваша полная туфта для идиотов! Хотите сказать, что в Казахстане люди в 1990 год...Добро пожаловать ...

Олег Царев о том, как Коломойский стал личным врагом Байдена и о том, как закончить войну на Украине

Олег Царев о том, как Коломойский стал личным врагом Байдена и о том, как закончить войну на Украине

© Нина Зотина Олигарх Игорь Коломойский мог бы отделаться легким испугом, поступившись частью влияния внутри Украины, но он решил поиграть в мировую политику, за что теперь и расплачивается, считает депутат Верховной Рады трех созывов Олег Царев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх