Олег Царев о том, как Коломойский стал личным врагом Байдена и о том, как закончить войну на Украине

© Нина Зотина Олигарх Игорь Коломойский мог бы отделаться легким испугом, поступившись частью влияния внутри Украины, но он решил поиграть в мировую политику, за что теперь и расплачивается, считает депутат Верховной Рады трех созывов Олег Царев.