ФСБ рассекретила имена украинцев, устроивших массовые казни во время Великой Отечественной войны

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле во времена Великой Отечественной войне.
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле во времена Великой Отечественной войне.
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