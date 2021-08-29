Комсомольская правда

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ФСБ рассекретила имена украинцев, устроивших массовые казни во время Великой Отечественной войны

ФСБ рассекретила имена украинцев, устроивших массовые казни во время Великой Отечественной войны

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в рамках проекта «Без срока давности» рассекретила имена украинцев, которые руководили казнями мирных жителей на оккупированной захватчиками орловской земле во времена Великой Отечественной войне.

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