Kankan Xinwen: поездка Путина на Ближний Восток сократила влияние США в регионе

Переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ударили по влиянию американских властей на Ближнем Востоке.
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