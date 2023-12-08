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Kankan Xinwen: поездка Путина на Ближний Восток сократила влияние США в регионе

Kankan Xinwen: поездка Путина на Ближний Восток сократила влияние США в регионе

Переговоры президента РФ Владимира Путина с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом ударили по влиянию американских властей на Ближнем Востоке.

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