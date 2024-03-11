Вегетарианство: как на самом деле оно влияет на организм

С каждым годом число вегетарианцев неуклонно растет. Такой тип питания выбирают по различным причинам – из сочувствия к животным, из-за отвращения к вкусу мяса, в соответствии с религиозными убеждениями, для снижения уровня холестерина и жира, а также ради похудения.