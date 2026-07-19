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Культуромания

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Объявлен шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра»

Объявлен шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра»

Стал известен список номинантов Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». В этом году на соискание премии поступило 108 заявок из 40 регионов Российской Федерации и ряда зарубежных стран.

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