Объявлен шорт-лист премии «Музыкальное сердце театра»

Стал известен список номинантов Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». В этом году на соискание премии поступило 108 заявок из 40 регионов Российской Федерации и ряда зарубежных стран.
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