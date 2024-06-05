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Офицер Марочко: ВС России сорвали победоносную операцию ВСУ в Волчанске

Офицер Марочко: ВС России сорвали победоносную операцию ВСУ в Волчанске

Командование Вооруженных сил Украины рассчитывало вернуть контроль над Волчанском за три дня. Однако их план провалился, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».

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