Офицер Марочко: ВС России сорвали победоносную операцию ВСУ в Волчанске

Командование Вооруженных сил Украины рассчитывало вернуть контроль над Волчанском за три дня. Однако их план провалился, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».
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