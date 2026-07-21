Политика как он...
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Политика как она есть

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Настасья Самбурская послала на три буквы свою фанатку

Настасья Самбурская послала на три буквы свою фанатку

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», послала свою поклонницу. Ролик она выложила на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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