Перцы выросли. Чем полить, чтобы вызрели Перцев в этом сезоне выросло много. Если погода не подведет, то они и вызреть успеют Само собой разумеется, в теплицах они уже и выросли, и созрели.
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Перцы выросли. Чем полить, чтобы вызрели Перцев в этом сезоне выросло много. Если погода не подведет, то они и вызреть успеют Само собой разумеется, в теплицах они уже и выросли, и созрели.