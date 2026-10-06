Царьград
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Царьград

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Запад готовит блицкриг с Россией к 2030 году: "Царьград" раскрыл подробности

Запад готовит блицкриг с Россией к 2030 году: "Царьград" раскрыл подробности

Как внешний враг разоружает Россию и почему нам нужна мобилизация экономики.Генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявляют: альянс должен быть готов к большой войне с Россией к 2029–2030 годам.

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