Запад готовит блицкриг с Россией к 2030 году: "Царьград" раскрыл подробности

Как внешний враг разоружает Россию и почему нам нужна мобилизация экономики.Генсек НАТО Марк Рютте и министр обороны Германии Борис Писториус прямо заявляют: альянс должен быть готов к большой войне с Россией к 2029–2030 годам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Генеральный Секре...
- ТВ Сделка отменяется...
- Энди Бернхэм отка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым