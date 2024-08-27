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Правительство Бурятии попросит Минобороны наградить десантника Бато, спасшего 11 срочников в Курской области

Правительство Бурятии попросит Минобороны наградить десантника Бато, спасшего 11 срочников в Курской области

Сам военнослужащий получил ранение и теперь находится в госпитале в Москве, но уже идет на поправкуПравительство Бурятии попросит Минобороны наградить десантника Бато, который в одиночку вывел 11 срочников из окружения в Курской области.

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