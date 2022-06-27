Доступный Pixel 6a будет лучше старших моделей как минимум по одному параметру. В Сети появился первый видеообзор новинки

Смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, кроме прочего, не могут похвастаться очень быстрыми подэкранными сканерами отпечатков пальцев.
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