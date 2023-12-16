Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Не
    Когда же наконец он закончится? Этот сериал, как метастазы, пополз по всему ТВ! Сколько можно? Если хотите отучить лю...Актёры сериала «Т...
  • Сергей
    молодец, но у нас это не прокатит - снегопады по полметра за день :)Дворник из Нижнег...
  • Галина Чемарина
    Господи, до чего же дожили, уже и малолетки беспредельничают, при такой системе скоро на улицу страшно будет выйти. Н...В Шахунье подрост...

Как изменилась система образования в Нижегородской области в 2023 году

Как изменилась система образования в Нижегородской области в 2023 году

Учебный прогресс Как меняется система образования в регионе Строительство новых школ и детских садов, ремонт существующих образовательных учреждений, создание центров цифрового образования и оснащение новейшим оборудованием – система образования Нижегородской области выходит на новый уровень.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх