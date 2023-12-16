Как изменилась система образования в Нижегородской области в 2023 году

Учебный прогресс Как меняется система образования в регионе Строительство новых школ и детских садов, ремонт существующих образовательных учреждений, создание центров цифрового образования и оснащение новейшим оборудованием – система образования Нижегородской области выходит на новый уровень.
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