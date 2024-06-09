В Казани выделят почти 5 млн рублей на проведение «Ночного велофеста»

В Казани выделят почти 5 миллионов рублей на проведение «Ночного велофеста». Согласно опубликованному тендеру на госзакупках, исполнитель должен будет организовать мероприятие, включая работу дизайнера, ведущего, музыкальных групп, волонтеров, стюардов и экскурсовода.