В Казани выделят почти 5 млн рублей на проведение «Ночного велофеста»

В Казани выделят почти 5 миллионов рублей на проведение «Ночного велофеста». Согласно опубликованному тендеру на госзакупках, исполнитель должен будет организовать мероприятие, включая работу дизайнера, ведущего, музыкальных групп, волонтеров, стюардов и экскурсовода.
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