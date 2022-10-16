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Эксперты предсказали переход стран ЕАЭС на оплату основных товаров в рублях

Эксперты предсказали переход стран ЕАЭС на оплату основных товаров в рублях

Рубль на данный момент одна из самых стабильных мировых валют, подкрепленная реальными активами. После того как система оплаты газа в рублях странами ЕАЭС будет отлажена, логичным станет переход на расчеты в соответствующей валюте за другие товары.

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