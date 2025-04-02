Глава РФПИ предложил пользователям X опрос о пользе хороших отношений РФ и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев попросил пользователей социальной сети X ответить на вопрос, считают ли они полезными для мира хорошие отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
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