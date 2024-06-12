Праздник дружбы и добра.

Дружба - удивительные отношения, возникающие между людьми. Настоящий друг лучше, чем кто-либо другой поймет ваше настроение, ваши переживания, разделит радость и огорчения, проявит сочувствие в трудную минуту, утешит и поддержит, окажет бескорыстную помощь.