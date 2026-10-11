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Ивановские новости

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Новый двухметровый крест установили на колокольне Троице-Успенского собора

Новый двухметровый крест установили на колокольне Троице-Успенского собора

Реставраторы начали снимать леса с пятиярусной колокольни Троице-Успенского кафедрального собора. Уже видны её шпиль, вазон и новый двухметровый крест, покрытый сусальным золотом.

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