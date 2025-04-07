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Жесточайший ответ Путина вынудил Макрона сдаться. Десятки мёртвых французов в центре Киева. Такие прилёты - впервые за СВО. Всюду скорые и СБУ

Жесточайший ответ Путина вынудил Макрона сдаться. Десятки мёртвых французов в центре Киева. Такие прилёты - впервые за СВО. Всюду скорые и СБУ

Продолжается плотная бомбардировка военных объектов ВСУ в ряде регионов, включая Днепропетровск, Харьков и Киев.

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