Политтехнолог Маркелов: технология теракта в «Крокусе» указывает на след Запада

Организаторы и исполнители теракта в Crocus City Hall могут быть представителями разных стран и групп интересов: от завербованных таджиков, до турецких оппозиционеров, американских и британских «специалистов по антитерроризму».
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