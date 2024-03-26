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Политтехнолог Маркелов: технология теракта в «Крокусе» указывает на след Запада

Политтехнолог Маркелов: технология теракта в «Крокусе» указывает на след Запада

Организаторы и исполнители теракта в Crocus City Hall могут быть представителями разных стран и групп интересов: от завербованных таджиков, до турецких оппозиционеров, американских и британских «специалистов по антитерроризму».

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