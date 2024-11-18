"Ох, как интересно": США разрешают бить ракетами вглубь России. Сладков разгадал схему © Defense Ministry Keystone Press Agency/Globallookpress Сегодня вечером только и разговоров, что о разрешении США бить ракетами вглубь России – ожидается, что применять начнут ATACMS.
Зона чрезвычайной опасности: Куда по России способны долететь американские ATACMS?
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Александр Зиборов
Мне думается, пора уже наконец показать твёрдую волю России. Пока невоенными средствами. И в ответ – заявить о временном прекращении некоторых форм сотрудничества с американцами и временном прекращении значимых поставок им с нашей стороны, а также о временном ограничении на ряд покупок у американцев. Сказать: ежели последуют удары вглубь российской территории, то данные ограничения из временных ограничений перейдут в постоянные, как и всё остальное сотрудничество, поставки и взаимная торговля. Заодно к ним последуют ответные меры военно-технического характера. Если мы этого сразу же не сделаем, то Коллективный Гитлер продолжит наглеть с соответствующими последствиями для нас, ибо пока не видит твёрдой воли и ответных мер. Замечу, решение США принято перед приходом Трампа, дабы этим «наследством» до предела обострить наши отношения. Потому и требуются срочные ответные меры ещё до присяги Трампа, а затем с ним можно будет договариваться о нормализации отношений…
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3 час.
vladimir vedenkin
Понятно, у пиндосов в руководстве дураки, отжимают у России потихоньку с нарастанием: взрывы газотранспортных потоков, бомбежки, разведка, целеуказание, связь, управление, обучение, непосредственное участие натовских наемников, военных специалистов и спецназа. А мудрое руководство РФ оно не такое, оно бережет западные общечеловеческие ценности, западную цивилизацию, благополучие компрадорской элитки, в очередной раз пережевывая гуманистические сопли в ответ на грубейшие нарушения безопасности РФ.
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2 час.
Юрий Золотарев
Значит - повысим ГРАДУС!
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41 мин.
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