В Архангельске продают Mercedes стилизованный под Bentley

В Архангельске Mercedes преобразовали в стиль Bentley и теперь выставили на продажу. Владелец немецкого седана заменил фары, фонари, зеркала, а также установил передние крылья и рулевое колесо от Bentley.
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