В Новосибирской области для аренды электросамокатов ввели дополнительную проверку возраста через сервис Max, чтобы отсечь пользователей младше 16 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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