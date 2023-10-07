Учёные: продолжительность жизни зависит от даты рождения

Американские учёные выявили взаимосвязь между датой рождения и длительностью жизни. Исследователи считают, что люди, родившиеся осенью, имеют наибольшие шансы дожить до старости, чем, например, те, кто родился весной.
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