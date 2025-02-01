ЦСКА выплатит 8 млн евро за Лоррана в рассрочку до конца года и получит 80% прав на игрока

Московский клуб согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника за 8 млн евро, которые армейцы выплатят в рассрочку до конца 2025 года, сообщает журналист Вене Касагранде ЦСКА получит 80% прав на бразильского футболиста.
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