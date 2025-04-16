Профессор Гленн Дизен, работающий в Университете Юго-Восточной Норвегии, высказал мнение, что угрозы, которые Европейский союз озвучивает в адрес стран-кандидатов на вступление в объединение из-за участия в параде Победы в Москве, являются катастрофическими.