Профессор Дизен назвал угрозы ЕС из-за парада Победы в Москве катастрофой

Профессор Гленн Дизен, работающий в Университете Юго-Восточной Норвегии, высказал мнение, что угрозы, которые Европейский союз озвучивает в адрес стран-кандидатов на вступление в объединение из-за участия в параде Победы в Москве, являются катастрофическими.
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