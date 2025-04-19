Мечты о «легионе узбеков» и Россия "место для малообразованных"

Виктор Борисов

ПАМЯТКА МИГРАНТУ. Ты "ПРОСРАВ" свою страну пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду. Ты сказал - что тебе нечем кормить своих жён, и дети твои голодают. Мы тебе позволили работать в своей стране и зарабатывать деньги. Мы позволили тебе пересылать заработанное в свою страну обедняя тем самым Россию. Ибо деньги выведенные тобой из России работают на экономику твоей нищей страны, а не вкладываются в экономику нашей страны. Мы пошли на этот шаг из жалости к тебе и твоей голодной семье, желая помочь тебе. Но ты пришёл к нам без уважения к нашим обычаям и традициям, ты пришёл к нам держа камень за пазухой. Ты отказываешься соблюдать наши законы, ты отказываешься чтить наши традиции, ты пытаешься сделать из нашей России нечто подобное своей нищей страны которая не может обеспечить тебя работой, не может обеспечить тебе достойное существование. Ты приезжаешь к нам не зная русского языка, и не желаешь его учить. Ты не желаешь интегрироваться в наше общество и предпочитаешь жить по своим правилам, в своей диаспоре. Ты решил что тебе можно из нашей России сделать шариатское государство. Мы люди терпеливые, и уважаем чужие обычаи и традиции, мы не мешаем тебе жить по своим правилам, но и ты приехав в нашу страну обязан изучить русский язык, обязан соблюдать наши законы, обязан чтить наши традиции и обычаи. Обязан уважать людей принявших тебя и позволяющих тебе работать. Мы совершили чудовищную ошибку приняв тебя как брата. Как равного нам. Но мы забыли что на Востоке нет равноправных отношений, а есть простейшие отношения "раб и хозяин." И ты принял наше радушие и терпимость к твоим обычаям и традициям как нашу слабость. А на Востоке слабый - значит раб. И ты возомнил себя хозяином "Земли Русской". Но не только это, теперь ты возжелал наших несовершеннолетних девочек. Да, мы знаем что девочка достигшая 12 летнего возраста у вас считается взрослой и вполне годной для брака. Но по нашим традициям, обычаям и законам, она ещё ребёнок. И для нас то что вы пристаёте к нашим 12 - 13 летним девочкам является педофилией, со всеми вытекающими из этого определения последствиями, в том числе и уголовными. Ещё раз, это ты пришёл в нашу страну чтобы зарабатывать деньги на прокорм твоей семьи, а не мы пришли в твою страну, с аналогичной целью. И чтобы работать и зарабатывать, ты обязан изучить русский язык, обязан чтить наши законы, обычаи и традиции. Но ты нарушаешь наши законы, ты не желаешь уважать нас, ты оскорбляешь нас и нашу веру. Ты пытаешься сделать из нашей страны подобие своей, для того чтобы тебе жилось в нашей стране комфортно. Твои дети не стесняясь говорят в наших школах что всех русских надо убить, убить за то что русские мешают вам жить в России так, как вам хочется. Заметь, говорят это обучаясь в русской школе, в нашей стране, где они как и вы просто не званные гости. Говорят это нисколько не стесняясь, понимая что им за подобные высказывания ничего не будет, ибо по нашим законам лица не достигшие 14 лет уголовной ответственности не подлежат. А знаешь почему ты так себя ведёшь? Ты, и твоя страна выходя из состава СССР думали что именно вы кормите "вечно пьяных лентяев русских", вам сказали что вы избавившись от русских, выгнав и частью убив их, станете жить как баи, вольготно и сытно, что вам не надо будет работать, а работать на вас будут голодные рабы из России. А на деле оказалось что вы без русских никто, и звать вас никак, и оказывается что не вы нас кормили, а мы, Россия, вас кормили и содержали. Именно в этом вы убедились за 30 лет своей "свободы от русских". Убедились в том что всё на что вы способны - это феерически просрать свою страну и уехать на заработки в другую.За тридцать лет своей "независимости" от России вы полностью потеряли подаренную вам русскими промышленность, вы практически полностью уничтожили свою экономику. И вот теперь вы чтобы не подохнуть с голоду пришли к нам.