США признают Крым, Трамп умоет руки. Главное на утро 19 апреля

США готовы признать Крым российским, сообщили западные СМИ. Американский президент Дональд Трамп пообещал "умыть руки", если боевые действия на Украине продолжатсяСоединённые Штаты Америки готовы признать Крым российским в рамках сделки о мире на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на … .