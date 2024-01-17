Для Су-75 разработано уникальное дезинформационно-искажающее покрытие

Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 «Checkmate», пот задумке его разработчиков, должен стать не только самым совершенным по летным качествам боевым самолетом, но и одним из самых незаметных для РЛС.
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