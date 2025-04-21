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Мода и Шоу-бизнес

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45-летняя певица похвасталась мускулами на фото в купальнике

45-летняя певица похвасталась мускулами на фото в купальнике

Британская певица, актриса, фотомодель Мишель Хитон похвасталась фигурой на фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 323 тысячи подписчиков.

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