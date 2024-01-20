Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Nikolay Zakharov

Ленин давно захоронен.Действительно, времена и власти меняются, символы живут вечно, и мавзолей тому яркий пример.Да мы не вечны,но страна строившая социализм,где все были равны в правах и свободах,а не как сейчас,богатый,значит прав,бедный,значит, виновный.В нашей стране накипь капитализма сама сойдёт на нет,у него просто нет будущего,тем более что мы прожили в том обществе и можем сравнить. Конечно будущее за социально справедливым строем, с устранением всех перегибов,волюнтаризма,культа личности,чванства,тщеславия и т.п.из'янов у властных структур,которые были допущены в период становления рабоче-крестьянского режима