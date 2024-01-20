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Медвежий угол

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Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Действительно, надо «оставить Ленина в покое»

Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Михаил Матвеев призвали оставить Владимира Ленина в покое.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Ленин давно захоронен.Действительно, времена и власти меняются, символы живут вечно, и мавзолей тому яркий пример.Да мы не вечны,но страна строившая социализм,где все были равны в правах и свободах,а не как сейчас,богатый,значит прав,бедный,значит, виновный.В нашей стране накипь капитализма сама сойдёт на нет,у него просто нет будущего,тем более что мы прожили в том обществе и можем сравнить. Конечно будущее за социально справедливым строем, с устранением всех перегибов,волюнтаризма,культа личности,чванства,тщеславия и т.п.из&#39;янов у властных структур,которые были допущены в период становления рабоче-крестьянского режима
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4 час.
АМ
Александр Мор
Не дает покоя Владимир Ильич царьку и его клике. Может мерещится такой же конец, как у Николашки?
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4 час.
Владимир Петров
Я за сохранение маринованного злодея Ленина. 100 лет как помер &quot;дедушка&quot;, а мужики гибнут на придуманной им УССР... Пусть лежит упырь без погребения христианского, ибо нехристь.
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